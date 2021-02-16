شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش خطة العمل والتجهيز لحملة شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية، وعدد من مديري الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومدير عام طب الأسنان، ومديري إدارات الرعاية الأساسية، والسن المدرسي، والتطعيمات، ومنسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، وذلك مساء اليوم بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة السابقة والقادمة، والإستعدادات اللازمة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة، والتي سيتم انطلاق فاعليتها خلال الأيام القادمة، وأكد وكيل الوزارة على التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة بالحملة، والتأكيد على توافر المستلزمات الخاصة بالحملة، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، أثناء تقديم الخدمة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة بالحملة.

كما وجّه وكيل الوزارة بإعادة توزيع القوي البشرية من الأطباء على الإدارات الصحية حسب الاحتياج ومؤشرات الأداء، كما تم مناقشة خطة عمل المبادرات الرئاسية بالمحافظة، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بمختلف أنحاء المحافظة.