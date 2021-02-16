شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم: ذكرى استشهاد 21 مسيحيًا في ليبيا تتخطى كل طائفة وديانة وجنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، إنه بعد مرور 6 سنوات، ومازالت ذكرى استشهاد واحد وعشرين مسيحيًا بليبيا تتخطى كل طائفة وديانة وجنسية.

واضاف الأنبا باخوم، في تصريحات صحفية اليوم، هؤلاء الشهداء أصبحوا أيقونة شهادة لعالمنا المعاصر، لكل شخص يؤمن ولايمانه يعطي كل ما لديه حتى حياته ومستقبله، لأنه يؤمن والايمان حياة أعمق وأكبر من الحياة بذاتها.

وتابع: «نعم يبقى الإيمان حياة تفوق حياة، هذا ما أعلنه هؤلاء الشهداء، بموتهم أعلنوا حياة أعمق من حياة كثيرين أحياء».

وواصل باخوم: «أتذكر شخصيا مقابلتي لعائلتهم وأبنائهم عام ٢٠١٦، وكم من منهم استقيت أمل ورجاء، ومعنى حتى للألم».

واشار باخوم إلى رسالة قداسة البابا فرنسيس بمناسبة ذكري استشهادهم في فيديو مصور له ليؤكد «إنهم قديسينا، قديسو جميع المسيحيين».

وقال: «أكد قداسته أن هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس قد تعمدوا في ذلك اليوم أيضا بالدم. إنهم قدسيينا، قدِّيسو جميع المسيحين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية. إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين. رجالٌ عادين، أرباب عائلة، رجال يرغبون تربية ابنائهم، رجال بكرامة العمال، لا يسعون فقط لكي يحملوا الخبز إلى بيوتهم وإنما ليحملوه إلى البيت بكرامة العمل. هؤلاء الرجال قد قدّموا شهادة ليسوع المسيح. ذبحوا بوحشيّة».

وتابع: «هؤلاء أمتزجت دمائهم بدماء البحر، ليبقى للأبد، بقاء البحر. مازال هذا البحر يلامس العديد والعديد من البلاد، ويعلن كل مرة: هناك من يعطي حياته ثمنا لإيمانه، نعم هناك من يعطي دمائه ثمنا لإيمانه».

واعتبر أن «هذه الذكرى، بكل الم نتذكرها، ولكنها تصبح لنا اليوم نافذة رجاء، مصدرا للشجاعة، سببا للتضامن لكي لا يبقى بعد إرهاب، لكي تصبح البشرية كلها (إخوة). وهذه الإخوة قادرة ان تمسح كل تطرف، وتمحي كل تعصب، وتروي كل اعمال المحبة والتعاون والسلام».

وتقدم الأنبا باخوم باسم اللجنة الأسقفية للاعلام، لاهالى وأبناء واحباء هولاء الشهداء بكل الحب والامتنان لتقدمتهم الكبيرة الذين مازلوا يتقدموا بها: دموعهم، الامهم، حنينهم. ومعهم نرجوا في القيامة والحياة الأبدية.