شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.

أقيمت المباراة بين فريقى مركز شباب سيلا ممثل إدارة الفيوم الشبابية ومركز شباب جردو ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شيىء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة، وذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.

وعقب فعاليات المباراة، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو ممثل إدارة سنورس الشبابية.

ومن جهته قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة في دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، مطالباً إياهم ببذل الجهد والعطاء في الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات مصر.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة في مصر، موضحاً أن دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته الثامنة للموسم الرياضي 2020/2021، شارك فيه 17 فريقاً، يمثلون الإدارات الشبابية الست، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 3 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول كل مجموعة للمباراة النهائية.