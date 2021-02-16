محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.
أقيمت المباراة بين فريقى مركز شباب سيلا ممثل إدارة الفيوم الشبابية ومركز شباب جردو ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شيىء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة، وذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.
وعقب فعاليات المباراة، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو ممثل إدارة سنورس الشبابية.
ومن جهته قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة في دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، مطالباً إياهم ببذل الجهد والعطاء في الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلاً مشرفاً بين باقي محافظات مصر.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يُعد أحد المشروعات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة في مصر، موضحاً أن دوري مراكز الشباب لهذا العام في نسخته الثامنة للموسم الرياضي 2020/2021، شارك فيه 17 فريقاً، يمثلون الإدارات الشبابية الست، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، تم تقسيمهم على مجموعتين من خلال القرعة العلنية، كل مجموعة تضم 3 فرق بنظام دوري من دور واحد، ثم صعد أول كل مجموعة للمباراة النهائية.
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