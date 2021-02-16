شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، منذ صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع خالد بن الوليد، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، فور حدوث الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بالمدينة.

متابعة إصلاح كسر الخط الرئيسي بمدينة الاقصر

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء، لافتاً أنه جار العمل على إعادة ضخ المياه من جديد لمواطنينا الكرام فور الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال لحظات معدودة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تقدمت باعتذارها لأهالى المدينة لتحملهم فترة العمل والإصلاح الجارى حالياً، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى بمدينة الأقصر.