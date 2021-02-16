شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» للمواطنين: ربنا معاكم في طقس الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الحالة الجوية خلال الأيام الحالية.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إننا «دخلنا في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي حذرنا منها بداية من اليوم الثلاثاء»، مضيفة أن «درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية».

وتابعت أن «الصغرى على مستوى الجمهورية تصل لـ6 درجات وتنخفض أكثر على الصعيد وتصل لتحت الصفر في سانت كاترين ومناطق مرتفعات وسط سيناء، والعظمى في القاهرة تصل لـ11 درجة غدا».

وتابعت أن الغد سيشهد استمرار هطول الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية للبلاد، فيما تكون الأمطار متوسطة على الدلتا وخفيفة في القاهرة، مستدركة: «أقول للناس ربنا معاكم في طقس الفترة الحالية، وهذه موجة مستمرة إلى الخميس، وبداية من الجمعة ستكون الأجواء أفضل».