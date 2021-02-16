شكرا لقرائتكم خبر عن توابع الطقس السيئ.. انهيار جزئي لـ3 عقارات قديمة وسط الإسكندرية وتدخل عاجل من الحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية في انهيار أجزاء من ٣ عقارات قديمة بمناطق متفرقة بحي وسط، دون وقوع إصابات. فيما أمر مسئولي الحي بإخلاء مؤقت لعقارين من السكان دون المنقولات؛ وعرض ال٣ العقارات على لجنة هندسية مختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ12 شارع عرفان محرم بك دون حدوث إصابات؛ ووجود عقار آيل للسقوط برقم ١٨ شارع الواثق الحضرة البحرية خلف خروب سامي؛ وسقوط قشرة محارة بالعقار رقم 8 شارع أنس باي الإبراهيمية.

توجه على الفور إلى موقع البلاغات مدير إدارة الأزمات والكوارث بحي وسط وإدارة المتابعة، ومهندسي المناطق.

وتبين من المعاينة سقوط سقف حجرة بالدور الثالث بالعقار رقم ١٤ شارع البكري متفرع من عرفان محرم بك، المأهول بالسكان، والمكون من طابق أرضي وطابقين علوي، وجزء بالطابق الثالث دون وقوع إصابات.

وبفحص ملف العقار تبين صدور بشأنه قرار إزالة رقم 66 لسنة 2018 لجزء الدور الثالث، وترميم الباقي.

وعلي الفور ووجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي بسرعة تحرير محضر إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حماية للأرواح، وتم بالفعل عمل محضر إخلاء موقت للسكان بقسم محرم بك، بالإضافة إلى عرض العقار على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وبمعاينة العقار رقم ١٨ شارع الواثق _الحضرة البحرية، تبين حدوث تلف شديد لبلكونة الدور الأول علوي؛ للعقار المكون من طابق أرضي وطابق أول علوي وجزء بالطابق الثاني؛ مشغول بالسكان؛ والصادر له قرار ترميم رقم ٩ لسنة ٢٠٠١. وجاري عرضه على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وفي السياق ذاته تمت معاينة العقار رقم ٨ شارع أنس باي المتفرع من شارع لاجتيه البراهمية بمعرفة مهندس المنطقة؛ والمكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية ومشغول بالسكان؛ واتضح وجود ميل بسيط بالعقار، الصادر له قرار الترميم رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠١. ووجه اللواء /علاء يوسف رئيس الحي بسرعة إرسال إشارة إلى قسم الشرطة المختص لعمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجاري عمل المحضر اللازم بقسم باب شرق، بالإضافة إلى عرضه على اللجنة الهندسية المختصة.

وكانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية

الطقس السيئ يضرب بقوة .. انهيار اجزاء من ٣ عقارات قديمة بالاسكندرية