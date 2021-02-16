شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة.

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر فى ييان لها، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية مع استمرار غلق ميناءى الغردقة وشرم الشيخ .