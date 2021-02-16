شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا موجة البرد القارس في أمريكا إلى 25 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا موجة البرد القارس التى اجتاحت بعض الولايات الجنوبية الأمريكية إلى 25 قتيلا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وأكدت تقارير سابقة مصرع 15 شخصا في ولايات تكساس وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي، إلى جانب مقتل ثلاثة أشخاص جراء إعصار هبّ على كارولاينا الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غالبية القتلى في ولاية تكساس، بما في ذلك مدينة هيوستن حيث مات شخص بالغ وطفل تسمما بغاز أكسيد الكربون نتيجة استخدام السيارة الواقفة في مرآب المنزل من أجل التدفئة.