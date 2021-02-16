شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حملة "2 كفاية": نستهدف الوصول لـ24 طفلا لكل 10 سيدات بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير حملة " 2 كفاية " بوزارة التضامن الاجتماعى، إن "2 كفاية" مشروع وليس حملة توعية فقط، ويهدف للحد من الزيادة السكانية والتركيز على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت مدير مشروع حملة "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " مع الإعلامي محمد مصطفي شردى، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 24 طفلا لكل 10 سيدات بحلول 2030 كمرحلة أولى.

وفى سياق آخر، قالت الدكتور ديزيريه لبيب، مدير برنامج 2 كفاية، إن البرنامج يستعد غدا لافتتاح 31 عيادة جديدة تابعة للبرنامج، ليكون إجمالى عدد العيادات الخاصة بالبرنامج 64 عيادة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية عبر عمليات التوعية التى تنفذها.



وأضافت، أن برنامج 2 كفاية يعمل على التعامل مع زيادة الطلب على تنظيم الأسرة، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة عبر العيادات الخاصة بمشروع 2 كفاية، موضحة أن المشروع يتم تنفيذه في المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا.

ولفتت مدير برنامج 2 كفاية، إلى أنه تم ملاحظة أن المحافظات الأكثر فقرا هى الأعلى خصوبة مثل محافظات الصعيد والجيزة والبحيرة، مشيرة إلى أن مشروع 2 كفاية تعاقد مع 108 جمعيات أهلية تقوم بأنشطة توعوية عبر ندوات وحملات إعلامية موسعة وعن طريق العيادات، موضحة أنه تم تنفيذ 3 ملايين زيارة طرق أبواب، كما أن لها دور كبير حيث إن نصف مليون أسرة زارت عيادات وزارة الصحة ومشروع 2 كفاية للحصول على برنامج تنظيم الأسرة.