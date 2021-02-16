شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" و"الإعلاميين" ينظمان ندوة عن الإعلام والوعى والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الاوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ومحافظة جنوب سيناء ندوة تحت عنوان "الإعلام والوعى والتنمية"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتى.

يأتى ذلك فى إطار العمل الوطنى المؤسسي التكاملى المشترك فيما يتصل بقضية الاعلام والوعى ودورهما فى تحقيق التنمية، وللتأكيد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين فى هذا الاتجاه من الوعى والتثقيف والحوار الوطنى المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعى الحر طريقاً للبناء والتنمية.

وتعالج الندوة قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعى وبخاصة ما يتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة، وهى قضية التنمية، التى تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنميه الريف المصرى، يحاضر فى الندوة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويتحدث عن دور الوزارة فى تجديد الخطاب الدينى ورفع درجات الوعى للمواطن المصرى .

كما يتحدث أيضًا اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن التنمية الشاملة فى جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية، هذا بالإضافة إلى كلمة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن الإعلام والوعى وانعكاسهما على التنمية فى الدولة المصرية.

وتختتم المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ويتحدث فيها عن دور الإعلام فى رفع درجات الوعى ومحاربة الشائعات.

ومن المقرر أن يتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل أسئلتهم واستفسارتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب انتهاء الندوة سيقوم نقيب الإعلاميين بتكريم ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير فى خدمة الوطن.