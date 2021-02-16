شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة: "نتمنى احتراف محمد صلاح بريال مدريد أو برشلونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رامون خيل كسارس، سفير إسبانيا بالقاهرة، عن أمنيته بشأن احتراف محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بإحدى النوادي القمة سواء ريال مدريد أو برشلونة.

وقال "كسارس" خلال لقاء صحفي على هامش زيارته للمركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، أن الإسكندرية تعد مركزا مهما لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أنه يتم التواصل الدائم مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية ومتابعة طلبات الشركات المصرية والإسبانية.

وفي سياق متصل، نظم معهد ثربانتيس بالإسكندرية (المركز الثقافي الإسباني) ندوة بعنوان "مدرسة الإسكندرية حركة فكرية حول الأندلس"، تستعرض نشاط مدرسة الدراسات الأندلسية بالإسكندرية وأهمية إسهاماتها في دراسات المغرب و الأندلس، هذا الحقل المعرفي الذي يجمع بين التراثين الثقافي الإسلامي والإسباني. ويشارك في الندوة كوكبة من أعلام الدراسات الأندلسية في الإسكندرية، من أبرزهم: ا.د زكريا عناني استاذ الادب العربي، ا.د سحر عبدالعزيز سالم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ا.د مراد عباس استاذ الادب العربي ورئيس قسم اللغة العربية، أ. د. حسام العبادي، أ. د. محمد الجمل

جدير بالذكر أن هذه المدرسة تأسست قبل أكثر من نصف قرن في كنف جامعة الإسكندرية على يد العميد الاول لكلية الاداب الأستاذ عبد الحميد العبادي، وقد انفتحت علي الخارج بتأسيس المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد وذهاب مجموعة من الأستاذة الي إسبانيا للدراسة وعلى رأسهم د. أحمد مختار العبادي، د. عبد العزيز سالم، د. السيد غازي والدكتور محمود علي مكي، وحصولهم علي الدكتوراة وعلاقتهم بالمستشرق الاسباني ايميلو جارثيا جوميث الذي أشرف علي بحوثهم في مدريد.