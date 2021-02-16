شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 12 محضرًا ضد تجار مخالفين في قلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين بكفر الشيخ، حملة تموينية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، وكذا التأكد من البيع بالسعر الرسمي للسلع، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة والطب البيطري.

وتحررت محاضر للمخالفات المتنوعة مابين عدم إعلان أسعار ولحوم مكشوفة وبدون ترخيص، وقال إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم تحرير 12 محضرًا للمخالفين.

جاء ذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.