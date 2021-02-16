شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن خريطة حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية خريطة حالة الطقس غدًا الأربعاء، وحددت أماكن سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط ومدينتي رشيد وبلطيم.

وحددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أماكن سقوط الأمطار المتوسطة المصحوبة بالرعد والبرد في العريش ورفح ورأس سدر وسانت كاترين والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات ووسط سيناء.

وتوقعت عن حالة الطقس غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والغربية وبني سويف والفيوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والرمال في محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب سيناء وتصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري توجد رمال مثارة، ودرجات الحرارة: العظمي 11-12 درجة، والصغرى 6-7 درجات.

السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يوجد نشاط للرياح واضطراب الملاحة في البحر المتوسط ودرجات الحرارة: العظمي 11-12 درجة، والصغرى 6-7 درجات.

السواحل الشرقية ووسط سيناء توجد رمال مثارة، ودرجات الحرارة: العظمي 10-12 درجة، والصغرى 5-8 درجات.

شمال الصعيد توجد رمال مثارة تصل إلى حد العاصفة، ودرجات الحرارة: العظمي 12-13 درجة، والصغرى 4-5 درجات.

جنوب الصعيد توجد رمال مثارة، ودرجات الحرارة: العظمي 15-16 درجة، والصغرى 6-7 درجات.



الأرصاد تعلن خريطة حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد