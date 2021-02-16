شكرا لقرائتكم خبر عن تجليس الأب بولان كواسي راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء 28 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قرارًا بمباركة المونسنيور جينارو دي مارتينو، بتعيين الأب بولان كواسي، راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم التجليس الكنسي يوم 28 فبراير الجارى، ولهذا الغرض سيكون يومئذ قداس واحد فقط بلغتين.