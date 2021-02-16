محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال انشاء مدخل بني مزار الشمالي بطريق مصر اسوان الزراعي، وكذلك الاعمال التي تم انجازها باحد الميادين بقرية أبو حرب التابعة للمركز، ضمن خطة الوحدة المحلية لتنفيذ اعمال التجميل والدهانات لمداخل المركز، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ، إسماعيل الفحام رئيس المركز.

قال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بجودة عالية،مع التركيز على الاحتياجات والمتطلبات الاساسية ،حيث تابع المحافظ، خلال جولته اعمال رصف طريق البحر بحي شرق المركز، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة والعمل على تسهيل الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين.

كما تابع المحافظ، أعمال اصلاح كسر ماسورة الطرد بشارع العاشر من رمضان بحي شمال المركز، موجها بسرعة الانتهاء من الاعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الطرق لإمكانية رد الشي لأصله.

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة

محافظ المنيا يتابع أعمال رصف طريق البحر بحي شرق بني مزار وإنشاء مدخل المدينة