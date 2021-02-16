شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات ناجحات».. مُبادرة لتعليم الحياكة والأمل والاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 4 أعوام، كانت إحسان مُجرد سيدة تُجيد تصميم وتنفيذ الملابس، ولها علامتها التجارية الخاصة، حتى قررت أن تنقل هذه الموهبة لآلاف الفتيات، حتى تصبح كل ربة منزل قادرة على أن تعتمد على نفسها، ولها دخلها الخاص.

وقررت «إحسان»، مؤسس مُبادرة «سيدات ناجحات»، تعليم السيدات الحياكة وتصميم الملابس، وكيفية تأسيس علامتهن التجارية الخاصة.

وقالت لـ«المصرى اليوم»: «ربنا وهبنى خبرة فى شىء، قررت أعلمها لكل بنت تقدر من خلالها تبدأ مشروعها وتنجح فى حياتها».

وأشارت إلى أنها دشنت المبادرة منذ سنوات قليلة، بمعدات بسيطة، ومكان صغير إيجار، وبدأت الفتيات التوافد عليها، تعلمهن الأساسيات، ثم تأتى مجموعة بعدهن حتى نجحت فى تعليم 4 آلاف فتاة حتى الآن.

وأضافت: «بدأت من وأنا عندى 17 سنة، موهبتى تطورت لحد ما بقى عندى مصنع وبورد للخارج، ولكن فى لحظة حسيت إن بلدى وبنات بلدى أولى، وهدفى أن يكون لكل بنت وسيدة فى مصر شغلها الخاص ويكون ده أمانها فى الدنيا، مش شرط يكون الخياطة والفاشون، ولكن أنا قدمت اللى بعرف أعمله».

إحسان تعلم الفتيات داخل ورشة عمل «سيدات ناجحات»

لا تتوقف إحسان على تعليم الفتيات الحياكة فقط، ولكن تعلمهن أيضًا فنون الإدارة: «بعلمهم يكون عندهم ماركتهم الخاصة، يصمموا وينفذوا ويسوقوا ويبيعوا وكمان يصدروا، وبالفعل ده حدث، ومعظم الفتيات اللى علمتهم وصلوا لأماكن كبيرة». «السعادة والإنجاز»، هذا ما تشعر به إحسان عندما تتواصل معها تلك الفتيات ويخبرنها بنجاحهن: «لما بيكلمونى يقولولى بقى عندنا مصنع أو براند بتاعنا بحس إنى حققت جزء من حلمى ووصلت لهدفى».

تحلم إحسان بأن تعلم عشرات الآلاف من السيدات، وأن تصل مبادرتها إلى الوطن العربى، وحول العالم.