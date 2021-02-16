شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاج بصندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي انخفضت خلال آخر 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير العلاج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب التعاطي انخفضت خلال آخر 5 سنوات، وفقًا للمسح القومي وقريبا سيتم إطلاق تفاصيل النتائج.

وأضاف «الكتامي» في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عام 2014 كان عدد المستشفيات 16 مستشفى فقط واليوم افتتح الرئيس 4 مستشفيات جديدة وتضاعفت الأعداد على مستوى الجمهورية بما يخدم الصندوق.

وتابع أن علاج الإدمان ليس دوائيًا فقط ولكن هناك حرص على الدمج المجتمعي وجوانب نفسية مرتبطة بالعلاج .