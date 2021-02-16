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مدير العلاج بصندوق مكافحة الإدمان: نسب التعاطي انخفضت خلال آخر 5 سنوات

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير العلاج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب التعاطي انخفضت خلال آخر 5 سنوات، وفقًا للمسح القومي وقريبا سيتم إطلاق تفاصيل النتائج.

وأضاف «الكتامي» في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عام 2014 كان عدد المستشفيات 16 مستشفى فقط واليوم افتتح الرئيس 4 مستشفيات جديدة وتضاعفت الأعداد على مستوى الجمهورية بما يخدم الصندوق.

وتابع أن علاج الإدمان ليس دوائيًا فقط ولكن هناك حرص على الدمج المجتمعي وجوانب نفسية مرتبطة بالعلاج .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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