شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوز يتعافى من كورونا.. ويعود لـ«كلام مفيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد فترة غياب لمدة أسابيع، بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، يعود اليوم، في الثامنة مساء، الإعلامى القدير مفيد فوزى لتقديم فقرة «كلام مفيد» من برنامج آخر النهار، مع الإعلامى تامر أمين، على شاشة قناة النهار.

وسوف يتحدث الإعلامى مفيد فوزى في بداية فقرة «كلام مفيد»، عن الذي استفاده من تجربة الإصابة بكورونا.

ويستكمل مفيد حواراته المفتوحة مع جمهوره، والتى تأتى تحت عنوان حوارات من الحياة، للحديث عن موضوعات مختلفة في مناحى الحياة، ومنها الأدب والسياسة والفكر والأخلاق والثقافة.

وقال الكاتب مفيد فوزى: «الحمد لله تجاوزت محنة الكورونا، وسوف أعود اليوم لبرنامجى الأسبوعى»، مشيرا إلى أنها «كانت تجربة صعبة جدا والله وحده نجانى».