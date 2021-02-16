شكرا لقرائتكم خبر عن «3 بـخمسة قبل الكمين».. طريقة لبيع الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا كنت تسلك الطريق الدائرى بأى من اتجاهيه، حتمًا ستكون قد قابلت الشاب أحمد سالم، 17 سنة، بائع الكمامات والمنقذ من الغرامة التى فرضتها الحكومة على من لا يلتزم بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا. بدأت القصة وأنا فى طريقى إلى الجريدة، كعادتى أسلك الطريق الدائرى، باتجاه الزهراء، وجدت الشاب ينادى بحماس «3 بخمسة قبل الكمين».. توقفت لأفهم المزيد، هل ينتظرنى كمين؟!.

يقول أحمد لـ«المصرى اليوم»: «أنا بياع لألعاب الأطفال، ولكن بعد كورونا كله خايف، قررت أنا وأخويا نبيع كمامات، بس الناس بدأت تشترى أكتر بعد ما الحكومة فرضت الغرامة». ويردف: «لما لقيت موضوع الغرامة فارق مع الناس، قررت أقف أبيع الكمامات بالقرب من الكمين، وبقيت أنادى (3 بخمسة قبل الكمين)». بالسؤال عن هل هناك كمين حقًا؟ قال ضاحكًا: أيوه فيه كمين، والناس بتشترى. رغم ذكاء أحمد وطريقته المبتكرة لبيع الكمامات، أعرب عن قلقه، قائلًا: «لو موجة كورونا عدت والحكومة وقّفت الغرامة، البيع أكيد هيتأثر».

رغم بساطة فكرة أحمد إلا أنه يؤكد بتجربته أن لكل أزمة رابحين، الأمر فقط يتطلب شيئًا من المرونة والتكيف والابتكار. صحيح أن أزمة الفيروس عصفت بالاقتصاد العالمى، لكن ثمة كيانات اقتصادية ربحت، على غرار شركات التليفزيون المدفوع، ومطلقى تطبيقات التواصل، وأيضًا مواقع التسوق الإلكترونى، وعلى رأسها الموقع الأمريكى العملاق أمازون الذى حقق أرباحا صعدت بمؤسسة جيف بيزوس ليكون الرجل الأغنى فى العالم؛ ما يعنى أن الأزمة ليست دائمًا عادلة، بينما قد تكون فرصة لآخرين.