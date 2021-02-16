شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وظائف لـ«الصنايعية» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بسبب فيروس كورونا ودعمًا للشباب وبهدف فتح سُبل جديدة للتكافل الاجتماعى، قرر مجموعة من الشباب الأسوانى إنشاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتوفير الأعمال.

عن الفكرة قال أحمد العمدة، بكالورويس خدمة اجتماعية، ومؤسس الجروب، إنه و6 من الشباب من قرية دابود النوبية قرروا فتح آفاق جديدة للشباب، مضيفا لـ«المصرى اليوم»: بدأت الفكرة منذ أربعة شهور، وبعد معاناة الشباب للعمل فى ظل جائحة كورونا، خاصة أن أسوان محافظة سياحية، ويعتمد فيها الشباب على السياحة، والمطاعم، وخلال الفترة الماضية، لم تعد الدنيا كما كانت من قبل، ففكرنا فى التركيز على الصنايعية وأصحاب الحرف اليدوية، وكل من هو منتج، وذلك بفتح سوق جديدة بطريقة حديثة وغير مكلفة وبشكل متحضر، مساعدة معنوية ونظام تكافلى للشباب بينهم وبين بعضهم البعض، بحيث نستعين بهم ونعرض إنتاجهم فيما بيننا. وتابع: «الفكرة منذ بدايتها حققت نجاحًا كبيرًا، فكل أصحاب الحرف والمُنتجين فرحون وسعداء بالفكرة التى فتحت بابًا جديدًا لهم لتسويق أعمالهم»، مؤكدًا أن الفكرة هدفها الأول التكافل لدينا، وهو المساعدة المعنوية والتطوير وأن نتفاعل مع بعضنا البعض، وأن نقول «أنت لست عبئا علينا وإننا جميعًا نقف داعمين لكل منتج أو عمل يدوى يقدم».

ووجه مؤسس الجروب رسالة للشباب عبر فيس بوك، قائلا: «استثمر نفسك فى بلدك وشيل فكرة السفر للخارج والهجرة، هتتعب فى بلدك فى الأول وهترتاح فى الآخر».