شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مناطق سياحية في سانت كاترين بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق مسؤولو مدينة سانت كاترين 4 من مناطق الزيارة بالمدينة مساء اليوم الثلاثاء ومنها جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، ووادي طلاح، ووادي التلعة، وكافة المناطق الجبلية على مدار يومين، نظرًا لتوقعات الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، للتعاون والتنسيق فيما بينهم خلال هذه الفترة.

وتلقت غرفة شركات السياحة إخطارًا من قطاع شرطة السياحة والآثار، بشأن غلق مناطق الزيارة في المحمية.