شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 3 أئمة و6 قراء لإحياء ليالى شهر رمضان فى 5 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء إيفاد (9) موفدين ، و3 أئمة وستة قراء من وزارة الأوقاف إلى (5) دول لإحياء ليالي شهر رمضان1442هـ، مشددة على كل منهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده .

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء الأئمة والقراء الموفدين وهم:

1. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز

إمام وخطيب

المنيا

أمريكا

2. أحمد عبد المنعم عبدالله عثمان

إمام وخطيب

الفيوم

أمريكا

3. محمد أحمد شحاته حبيب

إمام وخطيب

البحيرة

رومانيا

4. محمود سليمان السيد عبد الصمد

قارئ

الجيزة

أستراليا

5. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي

قارئ

البحيرة

السويد

6. طه عبد الستار السيد خطاب

قارئ

الشرقية

أوكرانيا

7-محمود محمد عبد السلام عبدالله

قارئ

القاهرة

أوكرانيا

8. ربيع أحمد أحمد عثمان

قارئ

بني سويف

أمريكا

9. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي

قارئ

الغربية

أمريكا