شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "توتو رو" السياحية: مصر حاليا ضمن أفضل 10 وجهات جاذبة للروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز التحليلى لمكتب السياحة والسفر "توتو رو" (Tutu.ru)، اليوم الثلاثاء، أن مصر هى الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن أفضل 10 وجهات جوية يفضلها السائحون الروس، وذلك وفقا لنتائج الفحص التى أجراها المركز حول مدى استعداد الدول الإفريقية لاستقبال السائحين الروس ووجهاتهم المفضلة فى القارة السمراء.

وقالت نائبة رئيس منصة "توتو رو"، إيلينا شوبينا - فى تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية - : "لا يزال الطلب على الرحلات الجوية بين المسافرين المستقلين منخفضًا، فهم يحجزون رحلات جوية داخل روسيا بشكل أساسى .. ومن بين الدول الإفريقية، كانت فقط مصر من بين الاتجاهات العشرة الأوائل من حيث الطلب على تذاكر الطيران من 1 يناير إلى 30 أبريل، لتحتل المرتبة التاسعة .. فيما بلغ الطلب ذروته على الجولات إلى كينيا وتنزانيا فى أغسطس وبعطلة رأس السنة الجديدة".

وأفادت شوبينا، بأنه فى عام 2019، قبل تفشى وباء فيروس كورونا، كانت مصر والمغرب وتونس والجزائر تحظى بشعبية بين الروس من بين الدول الإفريقية.