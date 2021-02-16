شكرا لقرائتكم خبر عن "الخزانة الأمريكية" تعلن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب تطبيقا لقرار الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه تم رفع جماعة الحوثى من قائمة الإرهاب تطبيقا لقرار وزارة الخارجية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: باستطاعة الأمريكيين إجراء معاملات مع الحوثيين، شرط ألا تشمل أشخاصا مشمولين بالعقوبات.

وفى وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية فى مأرب، كما طالبت الحوثيين بالعودة إلى المفاوضات، ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى وقف التصعيد فى مأرب، موضحة أنه على الحوثيين الانخراط بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارحية الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية، رفع العقوبات المفروضة على جماعة الحوثى فى اليمن، وإزالة اسمها من قوائم الإرهاب، مع إبقاء القيادات مثل عبد الملك الحوثي، وبدر الدين الحوثي، ويحيى عبد الحكيم على قائمة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان، إن قرار إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يبدأ من يوم 16 فبراير الجارى، مؤكدا: سنواصل مراقبة أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار لا سيما في البحر والأحمر والهجمات على السعودية.