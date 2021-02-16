وزيرة التضامن: قاعدة بيانات تصف المسكن والحالة الصحية والتعليمية لـ 32 ألف مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة في الحد من الزيادة السكانية، موضحة أن "مشروع 2 كفاية"، بدأ منذ عامين، وهو لم يكن مشروعا قوميا وإنما كان مشروعا يستهدف المستفيدين من تكافل وكرامة.

وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات في قطاع الصحة، إن لديهم قاعدة بيانات تحوي 32 ألف مواطن تصف مواصفات المسكن والحالة الصحية والتعليمية وعدد أفراد الأسرة والنوع الاجتماعي، كما أننا نستهدف المليون سيدة اللاتي لديهن طفل أو اثنان بحد أقصى".

وأشارت القباج، إلى أن "مشروع 2 كفاية" يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث كنا نتعاون مع 108 جمعيات وهم يساعدوننا في كافة مشروعاتنا او برامجنا سواء في موضوعات مكافحة السرطان أو الغسيل الكلوي أو صحة المرأة والطفل أو الحضانات وغيرها من الخدمات التي نتعاون فيها مع وزارة الصحة والسكان في تقديم بعض الخدمات خاصة في المناطق الريفية والنجوع.

وأعربت عن أملها في زيادة عدد الجمعيات الأهلية إلى 400 جمعية، موضحة في الوقت ذاته أنه تم افتتاح 33 عيادة، علاوة على 31 عيادة أخرى بتوجيهات الرئيس السيسي ليصبح الإجمالي 64 عيادة، مبينة أيضا أن وزارة الصحة والسكان تمدنا بوسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

كما تم تدريب 2416 كادر من العاملين في الجمعيات الأهلية من الأطباء والممرضات والعاملين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في التدريب.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي إنجازات المشروع، والتي تشمل زيارات منزلية وندوات وفعاليات المسرح بالشارع لتنشئة الأطفال.

وفي ختام كلمتها وجهت الشكر للرئيس السيسي على الرؤية المتكاملة لبرامج الحماية الاجتماعية وعلى دعم وزارة التضامن في كافة برامجها.