الزيادة السكانية والمعارضة.. 20 رسالة من السيسي للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية وعددًا من المشروعات الأخرى في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ووجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل للمصريين والتي جاءت أبرزها كالتالي:

- أوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الصحي، سواء الذين استشهدوا في مهمة مواجهة كورونا أو الذين ما زالوا يقومون بدورهم.

- إنجازات الحكومة خلال الست سنوات الماضية شيء عظيم والناس بتسأل: "عملتوا كده إزاي؟".

- مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في تشكيل ثقافة مهمة لدى المواطن وهي ثقافة الانتباه.

- المبادرات الصحية المختلفة ساهمت في الحفاظ على صحة المواطنين خلال جائحة كورونا.

- من حق الناس التعبير عن رأيها وتعترض، لكن لا بد وأن يكون الهدف من التعبير عن الرأي والمعارضة السياسية هو تحسين أحوال الناس وحياتهم، وليست المعارضة من أجل المعارضة.

- الدولة لو جادة وأمينة ومخلصة في مواجهة تحدياتها سوف يخفف ذلك عبئًا كبيرًا على الرأي والمعارضة.

- لا بد من تشكيل ثقافة ووعي لدى المواطنين، بالانتباه إلى تغذية الأطفال.

- جادون في مواجهة تحدياتنا ليس من أجل الحصول على إشادة دولية أو تصنيف عالٍ، ولكن للأخذ بيد المواطنين لمستوى أفضل.

- نحاول تحسين رواتب العاملين في القطاع الصحي.

- ربنا وفقنا في مواجهة كورونا، أكثر من دول كثيرة رغم عدم التزام الشعب بشكل كبير.

- الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على كل القطاعات وتتسبب في عدم تحقيق ما تتمنونه.

- المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل نمو السكان مع قدراتنا الاقتصادية

- نحتاج إلى تريليون دولار؛ لتتناسب مع الزيادة السكانية.

- سوق العمل يدخل إليه سنويًا ما يقرب من 900 ألف شخص إلى مليون.

- آمل أن يستجيب المواطنون إلى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابيًا على مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.

- الدولة ستبذل كل جهد ممكن؛ لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15.

- الدولة المصرية واجهت المشكلات الصحية للمواطنين بشكل جذري وشامل.

- مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر على حرية التعبير بل يتعداها إلى توفير احتياجات المواطنين.

- هناك مليون طفل أو أكثر يعانون من التقزم، و2 مليون طفل أو أكثر يعانون من الأنيميا، و4 ملايين طفل أو أكثر يعانون من السمنة.

- علاج 2 مليون شخص من فيروس سي قبل جائحة كورونا جنبهم هذا المرض الخطير وتداعياته.