حل لغز اختفاء فتاتين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى العثور فتاتين متغيبتين عن منزلهما بالشرقية.

كانت أجهزة الامن رصدت تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها - مقيمتان بمحافظة الشرقية عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم فى العثور عليهما.

وبالفحص تبين عدم تقدم أهليتهما ببلاغ يفيد تغيبهما انتظاراً لعودتهما، وإقرار والد إحدى الفتاتين بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقيةعن تحديد مكان المتغيبتين بناحية مدينة العبور وتبين حيازتهما لـ(مصوغات ذهبية –مبلغ مالى) .

وبسؤالهما قررتا ترك منزل أهليتهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أهليتهما لهما.

وأضافت إحداهما بأخذ مبلغ مالى من والدها، وقيامهما بالخروج للتنزه وشراء بعض المتطلبات وأضافا بعدم تعرضهما لثمة مكروه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.