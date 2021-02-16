شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في الدقهلية.. والشوارع تغرق بالمياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة البرودة على معظم الأنحاء.

وتسببت الأمطار في غرق الشوارع بالمياه وعرقلة الحركة المرورية كما تحولت شوارع القرى إلى برك من الطين .

وانقطعت مياه الشرب عن بعض المناطق في إطار خطة شركة المياه لتخفيف الضغوط على شبكات لتصريف مياه الأمطار.

وحذرت شركة الكهرباء المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة بالشوارع تحسبا لوجود ماس كهربائى بسبب الامطار والرياح .

ووصلت درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية وتواصل انخفاضها ويزيد من الإحساس بالبرودة سرعة الرياح.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعت سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وتضم مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

أمطار غزيرة بالدقهلية

أمطار غزيرة بالدقهلية

أمطار غزيرة بالدقهلية

أمطار غزيرة بالدقهلية

أمطار غزيرة بالدقهلية