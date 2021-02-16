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الثلوج تغطي مدينة سيدي براني في مطروح

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتست شوارع مدينة سيدى براني بمحافظة مطروح بالثلوج، الثلاثاء، في مشهد لم تعتده المحافظة من قبل بسبب الطقس المتغير الذي يطال محافظات الجمهورية منذ الثلاثاء.

وفاجأ الطقس أبناء مدينة سيدى برانى بالثلوج التي تجمعت على الطريق الدولى «سيدى برانى السلوم»، وشكلت منظر ساحرا لموسم سقوط الثلج على مطروح.

الثلوج فى برانى

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    174,426

  • تعافي

    135,349

  • وفيات

    10,050

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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