شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع الطقس السيئ.. محافظ القليوبية يتابع استعدادات شركة المياه لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، الثلاثاء، الاستعدادات الخاصة بمواجهة موجة الأمطار المتوقعة، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وانتشار معدات الشركة من عربات كسح وشفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن الشركة نفذت خلال التفقد نماذج محاكاة بالمشاركة مع رئاسة مجلس مدينة بنها لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار،. وعمل مناورة لمحاكاة هبوط الأمطار، وتم التخلص من مياه الأمطار في مدة ١٥ دقيقة، بواسطة معدات الشفط وسيارات الشركة المجهزة لذلك.

ووجه «مجاهد»، جميع القطاعات المعنيه، بضرورة رفع درجات الإستعداد وجاهزية المعدات والافراد والوجود الميداني خلال اليومين القادمين، تحسبًا لسقوط الأمطار، وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وجاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعيه بفروع الشركة والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

محافظ ورئيس مياه القليوبية يتابعان استعدادات الشركة لسقوط الأمطار

محافظ ورئيس مياه القليوبية يتابعان استعدادات الشركة لسقوط الأمطار

محافظ ورئيس مياه القليوبية يتابعان استعدادات الشركة لسقوط الأمطار

محافظ ورئيس مياه القليوبية يتابعان استعدادات الشركة لسقوط الأمطار

محافظ ورئيس مياه القليوبية يتابعان استعدادات الشركة لسقوط الأمطار

محافظ ورئيس مياه القليوبية يتابعان استعدادات الشركة لسقوط الأمطار