شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر الدولي» تجري 12 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مستشفي الاقصر الدولي، عدد ١٢ عملية من العمليات الجراحية المتقدمة، والتى قام بها فريق طبي من اطباء جراحة العظام والعمود الفقري للقضاء على قوائم الانتظار.

وتكون الفريق الطبي، من الاستاذ الدكتور/محمد نجم استشاري جراحة العظام والعمود الفقرى بجامعة الازهر واطباء قسم العظام بالمستشفى برئاسة الدكتور حمدى حسن.

وأوضحت المستشفى، ان من ضمن العمليات الجراحية اجريت لشاب عمره ٢٢ عاما، عبارة عن تزحزح ما بين الفقرة الخامسة القضنية والعجزية والفقرة الاولى من الدرجة الرابعة وهى الاولى من نوعها بمستشفيات الصعيد .

وتأتي هذه العمليات الجراحية ضمن مبادرة، رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وبتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة وبرعاية د اسماعيل العربي مدير مستشفي الاقصر الدولي.