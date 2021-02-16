شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 10 من مصابي فيروس كورونا بـ«عزل العديسات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العديسات للعزل الصحى بالأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، عن خروج 10 حالات جديدة من مصابى كورونا ، بعد تعافيهم وسلبية نتائج التحاليل والأشعات التى تمت لهم، وجميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي.

وناشد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى العديسات للعزل ، المواطنين بضرورة الوعى بخطورة الوضع الحالى فى ظل تفشى الوباء، ومنع التجمعات وإرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، موضحا أن ارتداء الكمامة تقى من الإصابة بالعدوى كبيرة بالإضافة الى عدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات طوال اليوم.