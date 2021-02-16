شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في المحافظات.. شهيد جديد للجيش الأبيض و«توأم» يتحدى الفيروس بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مفارقات غريبة تشهدها مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظات، تحمل بين جنباتها تناقضات الحياة، ويحمل دفتر يوميات كورونا في المحافظات، الثلاثاء، وداع شهيد جديد لـ«الجيش الأبيض» في الدقهلية، واستقبال «توأم» وضعته مصابة بالفيروس في المنوفية، واستمرار التشبث بالأمل في مواجهة الوباء، ممثلًا في تطعيم الأطقم الطبية في القليوبية والشرقية بلقاح««سينو فارم» الصينى المضاد للفيروس.

في الدقهلية، أعلنت نقابة الأطباء بالمحافظة، الثلاثاء، وفاة الدكتور وائل حمدى، اخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى السنبلاوين العام، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ليصبح «الشهيد 60» بين أطباء المحافظة، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس .

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالمحافظة، إن الدكتور وائل حمدى أصيب بالفيروس، وتم نقله للعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالسنبلاوين والتى ظل بها 17 يوما، لكنه توفى متأثرا بتدهور حالته نتيحة الإصابة وتم ضم اسمه لقائمة الشرف لأطباء الواجب، والتي أعلنتها النقابة، لتخليد أسماء أبنائها الذين فقدوا حياتهم خلال جائحة كورونا ليصبح الشهيد رقم 60 .

وفي المنوفية، اعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظةعن نجاح الأطقم الطبية في مستشفى الباجور في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات واستدعاء أخصائي النساء والتوليد والتخدير، والأطفال، وتجهيز الأم لإجراء العملية وبالفعل دخلت العملية وأنجبت توأما، وتم وضع الطفلين في الحضانة ومتابعتهما من طبيب الأطفال .و تم إطلاق إسمي «محمد ومليكة»، على الطفلين وحالة الأم مستقرة .

وكشف وكيل الوزارة عن عودة العمل بـ 3 مستشفيات عامة لى جانب المستشفي التعليمي، بعد انكسار موجه كورونا الثانية، وتحويل الحالات الجديدة للمستشفيات الأخري بالمحافظة والتي ستكمل العمل كمستشفيات عزل في الفترة المقبلة، وهي «منوف العام، أشمون العام، وبركة السبع»، فضلا عن مستشفي شبين الكوم التعليمي، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات ستعود للعمل بشكل طبيعي، مشددا على أن الوضع الوبائي للفيروس في المحافظة أصبح أكثر استقرارا .

وفي القليوبية، واصلت مديرية الصحة بتطعيم الأطقم الطبية والتمريض في مستشفيات المحافظة بلقاح كورونا حيث تم تطعيم اطقم مستشفى الأطفال التخصصي ببنها الذي يستقبل الأطفال المصابين بالفيروس كما تم تطعيم الفرق الطبيه في مستشفى حميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها

أعرب الأطباء عن شعورهم بالطمأنينة عند تلقي اللقاح الذي وفرته وزارة الصحة لهم لمواجهة خطر تفشي كورونا مشيرين أنهم يثقون جيدا في وزارة الصحة التي تولي أهمية للأطقم الطبية لأنها خط الدفاع الأول ضد الفيروس

وفى السياق، قالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي إن المستشفى استقبل 34 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 17 منهم وأن المستشفى محتجز به 30 حالة منهم 16 حالة بالعناية المركزة و14 آخرين بالقسم الداخلي مشيرة إلى أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج

وفي الشرقية، تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة تطعيم الفرق الطبية بقسم العزل بمستشفي فاقوس النموذجي، بالجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا وأشرف بنفسه على قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل الحصول على الجرعة، وتم تطعيم ١١٨ من الكوادر البشرية، بعد مرور ٢١ يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولي للقاح.