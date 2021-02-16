شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرانسيس: المصريون المذبوحون في ليبيا قديسو جميع المسيحيين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف قداسة البابا فرانسيس، بابا روما، 20 مَسِيحِيًّا من أبناء جمهورية مصر العربية، استشهدوا ذبحًا قبل ست سنوات، على أيدي إرهابيي تنظيم داعش بليبيا، بأنهم قديسو جميع المسيحيين، مكررًا أنهم قديسونا.

وجاء وصف البابا فرانسيس في فيديو تم بثه في ذكرى إعلان استشهاد الشهداء العشرين ومعهم شهيد آخر من دولة غانا.

واحتفلت الكنيسة أمس بذكرى استشهاد 21 مسيحيا، على أيدي مقاتلي تنظيم داعش، الذين صوروا عملية الذبح الوحشي للشهداء الـ21 وبينهم 20 مَسِيحِيًّا مِصْرِيًّا، ووجّه قداسة البابا فرنسيس رسالة فيديو قال فيها اليوم هو اليوم الذي أحمل فيه في قلبي، ذلك اليوم من شهر فبراير في عام 2015.

وتابع البابا فرانسيس: أحمل في قلبي معمودية الدم، هؤلاء الرجال المسيحيين والمعمدين بالماء والروح القدس قد تعمدوا في ذلك اليوم أيضا بالدم. إنهم قدسيين، قدِّيسو جميع المسيحيين، وقدّيسو جميع الطوائف والتقاليد المسيحية. إنهم الذين بيَّضوا حياتهم بدماء الحمل، إنّهم شعب الله، شعب الله الأمين.

وأضاف بابا روما: لقد ذهبوا للعمل في الخارج لكي يدعموا أسرهم: رجالٌ عادين، أرباب عائلة، رجال يرغبون بالحصول على أبناء، رجال بكرامة العمال، لا يسعون فقط لكي يحملوا الخبز إلى بيوتهم وإنما ليحملوه إلى البيت بكرامة العمل. هؤلاء الرجال قد قدّموا شهادة.. ذبحوا بوحشيّة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق وماتوا معترفين بالإيمان.

واستطرد بابا روما: صحيح أنَّ هناك مأساة، وأن هؤلاء الرجال قد فقدوا حياتهم على الشاطئ، ولكن صحيح أيضاً أن الشاطئ قد تبارك بدمائهم. ولكن ما هو صحيح أكثر أنهم قد نالوا من بساطتهم ومن إيمانهم البسيط والصادق أكبر نعمة يمكن للمسيحي أن ينالها الشهادة حتى الموت.

وتابع البابا فرنسيس: أشكر الله أبانا الذي قد أعطانا هؤلاء الإخوة الشجعان. أشكر الروح القدس لأنّه أعطاهم القوة والثبات لكي يعترفوا بيسوع المسيح وصولاً إلى الدم، أشكر أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأخت التي نشَّأتهم وعلَّمتهم أن ينموا بالأيمان. وأوجه شكري أيضا إلى أمهات هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الواحد والعشرين رجلاً الذين أَرْضَعَتْهُمْ الإيمان: إنّهنَّ أمهات شعب الله المقدّس اللواتي ينقلن الإيمان في لهجة تذهب أبعد من اللغات، لهجة الانتماء.

وأضاف بابا روما: اتحد معكم جميعًا إخوتي الأساقفة في إحياء هذه الذكرى. أتّحد معك أيها الأخ الحبيب تواضروس والأسقف الصديق، ومعك يا جستن ويلبي أنت الذي أردت تشارك أيضا في هذا اللقاء. ومع جميع الأساقفة والكهنة ولكنني أتّحد بشكل خاص مع شعب الله الأمين والمقدّس الذي ببساطته، وبثباته وتناقضاته، وبالنعمة والخطيئة، يحمل قدماً الاعتراف بالإيمان.

وختم البابا فرنسيس رسالة الفيديو بقوله: أشكركم على شهادتكم أنتم أيها الواحد والعشرين قديسًا، قديسون مسيحيّون لجميع الطوائف المسيحية.. لنصلِّ اليوم جميعًا في ذكرى استشهاد هؤلاء الواحد والعشرين شهيدًا قبطيًّا لكي يشفعوا بنا جميعًا.