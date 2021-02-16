شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شمال سيناء.. المحافظ يتفقد استعدادات مواجهة الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاستعدادات والإجراءات الخاصة بمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أنه تم التأكد من جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، بجانب توزيع سيارات شفط المياه بالقرب من المحاور الرئيسية ومخارج الكباري والمناطق المنخفضة والتى تم تحديدها سابقا.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية في كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الانارة في الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم .