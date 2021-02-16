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«التعليم» تحذر من النماذج الاسترشادية.. والوزير: «قللوا الجدل واتركوا لنا تصميم الامتحانات»

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة النماذج الاسترشادية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على المنشورات المتداول بشكل نماذج الامتحانات وكيفية وضع الأسئلة قائلا: «أرجوا أن تتركوا لنا تصميم الامتحانات، ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي».

وتابع شوقي في تصريحات له عبر جروب «أدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب: «لنقلل الجدل ونتجه إلى العمل لأن العمل ضخم ولا نستطيع أن نتركه للرد على أسئلة لا تنتهي ليل نهار».

واختتم شوقي قائلا: «أتمني أن تسير كل الأمور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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