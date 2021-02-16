شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: التعامل مع الأمطار أحد عناصر تقييم القيادات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها أصدرت تعليمات بتشكيل غرفة عمليات لرصد ومتابعة تطورات موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة حاليا.

وأكدت المحافظ في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أن المحافظة وفرت كافة الامكانيات المتاحة لتوفير المعدات والسيارات اللازمة للتعامل مع الأمطار بما يتيح السيطرة مع أية أحداث طارئة تتعلق بمتطلبات الطقس.

واشارت إلى أن تعامل القيادات المحلية مع الأمطار واستغلالها للامكانيات المتاحة يعد أحد عناصر تقييم هذه القيادات، محذرة من التقصير أو التهاون في هذا الملف.