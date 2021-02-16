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محافظ دمياط: التعامل مع الأمطار أحد عناصر تقييم القيادات المحلية

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عماد الشاذلي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها أصدرت تعليمات بتشكيل غرفة عمليات لرصد ومتابعة تطورات موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة حاليا.

وأكدت المحافظ في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أن المحافظة وفرت كافة الامكانيات المتاحة لتوفير المعدات والسيارات اللازمة للتعامل مع الأمطار بما يتيح السيطرة مع أية أحداث طارئة تتعلق بمتطلبات الطقس.

واشارت إلى أن تعامل القيادات المحلية مع الأمطار واستغلالها للامكانيات المتاحة يعد أحد عناصر تقييم هذه القيادات، محذرة من التقصير أو التهاون في هذا الملف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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