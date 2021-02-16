شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الدورة التدريبية للأئمة في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت لليوم الثالث الدورة التدريبية للأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة على أهمية التعاون بين الطرفين في تصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستنير.

وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان اللغة العربية وآدابها لمعرفة مدي أهمية مخارج الحروف وكيفية النطق السليم وتاتي الدورة ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الاوقاف والعمل على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني لمختلف الهيئات والمؤسسات.

وشدد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة حرصا على سلامة الجميع في ظل مواجهة فيروس كورونا المساجد.

كما حاضر في الجلسة الأولى الدكتور فريد عبدالظاهر أستاذ الأدب والنقد بينما جاءت الجلسة الثانية عن بلاغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واقسام البلاغة من علم البيان وعلم المعاني.