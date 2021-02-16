شكرا لقرائتكم خبر عن «رفض رشوة من مقاول».. محافظ المنوفية يكرّم مدير منظومة النظافة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الثلاثاء، أيمن محمدي الشربيني مدير منظومة النظافة الجديد بالمحافظة لقيامه برفض تلقى رشوة مالية من أحد المقاولين بمقلب القمامة.

حيث قام محافظ المنوفية بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل ودوره المتميز في الارتقاء بمنظومة العمل، وأكد المحافظ على أنه نموذجاً مشرفاً يحتذى به في الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه بتكريم المخلصين ودعمهم، فضلاً عن التأكيد على ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والشفافية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول في تأدية مهام عمله، وقد أعرب مدير منظومة النظافة عن سعادته بتلك اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بتكريمه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا مكان لفاسد وسط منظومة العمل التي يترأسها، مشدداً على استمرار مكافحة الفساد بكافة أشكاله والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على الصالح العام.