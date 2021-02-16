شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد هطول الأمطار ورياح شديدة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة المنوفيه لحالة من التقلبات الجوية منذ الصباح عقب سقوط امطار متوسطة مع بداية اليوم ثم توقفها لفترة وعودتها مرة أخرى وهبوب رياح شديدة اعقبها انخفاض في درجة الحرارة بصورة مفاجئة وتركزت الأمطار بصورة كبيرة في المدن في الوقت الذي دفعت فيه الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعدد من سيارات «الكسح» وشفط المياه، لمواجهة موجة الطقس المتقلب التي تشهدها أنحاء المحافظة، وسط حالة من التقلبات الجوية التي أعلنت عنها وحذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، حالة الطوارئ، وسط تنسيق تام مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق، للتأكد من تسليك بالوعات الصرف وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه وتوافر المعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار، وكذلك التأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بأعمدة الإنارة تجنبًا لحدوث أي حوادث بالطرقات العامة والسريعة.