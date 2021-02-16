شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم.. برد شديد في محافظة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة تحول إلى «صقيع» يصاحبه نشاط ملحوظ للرياح والعواصف والسحب الكثيفة بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالوادي الجديد حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بجميع المرافق الحيوية وقوات الحماية المدنية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة لضمان السيطرة الكاملة في حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول، وتنفيذ خطة التحرك الفوري للسيطرة على الأزمة، بجانب رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد من وجودها بالأكمنة المرورية والميادين لتيسير حركة المرور ،واسداء النصح لقائدى المركبات للقيادة بتوخي الحذر خلال هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس.