شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار كسح مياه الأمطار في مصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط الأمطار بشوارع المدينة المختلفة والتعامل الفورى معها.

وأكد على أهمية التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم وخلال الفترة الصباحية وكذا بالفترة المسائية وتواجد الجميع وفرق العمل بأعمال كسح مياه الامطار من جميع مناطق المدينة المتخلفة وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمصيف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بإستمرار انعقاد غرفة عمليات الأزمات والكوارث بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاستعداد التام لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسيه بجميع المستجدات أولا باول.

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار