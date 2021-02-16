شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة المخابز وبقالي التموين وضخ السلع بالمحافظات خلال التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية انه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات متابعة الاسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز في ضوء التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، كما اعلن المصيلحي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعدد من ومساعديه ومعاونيه وقطاع الرقابة والتوزيع لمتابعة الامر لحظة بلحظة من حيث توافر الخبز الدقيق واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية على بطاقة الدعم، مضيفا انه يتابع يوميا كم السلع وتوافرها بمخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية التي يصل عددها إلى 1500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية الكترونيا بعد ادخال اجهزة الحاسب الالي اليها وتليفونيا ايضا.

وأكد المصيلحي، انه تم صرف 85% من الدعم المقرر للموا طنين على بطاقة الدعم حتي الان، وأشار إلى انه يتوافر في كل مخبز رصيد 3 ايام من الحصة المقررة كرصيد استراتيجي اضافة إلى الحصة اليومية إلى كل مخبز، مؤكدا بان غرفة عمليات الوزارة لم تتلاقي أي شكوي عن نقص دقيق أو سلع غذائية بسبب التقلبات الجوية.