شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الشرقية» يتفقد عددًا من المدارس الخاضعة للصيانة الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس التي خضعت للصيانة الشاملة، للاطمئنان على سرعة انتهاء التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات ،وصيانة المقاعد المدرسية وأعمال التجميل والنظافة داخل المدارس، والاطمئنان على كفاءة مرافق المدارس من كهرباء ومياه وصرف وغيرها، وجاهزيتها ودخولها الخدمة لاستقبال الطلاب، وذلك ضمن استعدادات المديرية لبدء الفصل الدراسي الثاني .

حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد مقدم طيار محمد عبدالبصير فؤاد الثانوية، التابعة لإدارة ابو كبير التعليمية، مشددا على سرعة الانتهاء من اعمال الصيانة الشاملة مع الالتزام بالمواصفات الفنية التي حددتها هيئة الأبنية التعليمية ،كما تفقد مبني ديوان عام إدارة فاقوس التعليمية الجديد، وشدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية ونقل المكاتب والاقسام حسب مخطط هيئة الأبنية التعليمية استعداد لافتتاحه .

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم جولته بتفقد أعمال الصيانة الشاملة لمدرسة يوسف عطوان الرسمية لغات، بحضور عبدالعظيم مصطفي، مدير عام إدارة الحسينية التعليمية، وقام بمتابعة أعمال الصيانة الشاملة للمدرسة، وشدد على الالتزام بموعد التسليم حسب المواعيد التي حددتها هيئة الأبنية التعليمية مع الالتزام بالمواصفات الفنية.

وأصدر وكيل أول وزارة التربية والتعليم، تعليمات مشددة لمديري الادارات التعليمية التي يوجد بها أعمال صيانة شاملة بالمدارس، بمتابعة تكليف المقاولين والشركات المنفذة للصيانة الشاملة، برفع جميع مخلفات الأعمال والبناء خارج المدارس عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة بها استعدادا لدخولها الخدمة.