شكرا لقرائتكم خبر عن «بهاء وحمارته ونيسة».. حكاية شاب قرر خوض «عالم التريند» فانتهى إلى نقطة شرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع الآلاف من المصريين، عبر السوشيال ميديا رحلة الشاب السوهاجي بهاء العمدة رحلته بالحمار التي انطلقت من محافظة الجيزة في طريقه إلى أسوان؛ لتوثيق عادات وتقاليد أبناء الصعيد.

وتوجه بهاء الدين على محمد على، وشهرته بهاء العمدة، بحمارته، التي يطلق عليها اسم ونيسة إلى مقر الإدارة البيطرية بمركز سمالوط، ليطمئن على صحتها وليطمئن الناس عليها، ولكنه وجد الإدارة البيطرية مغلقة بحسب تصريحه بذلك، وقيامه بتوثيق ذلك بالتقاط الصور أمام بوابة الإدارة البيطرية.

وكانت نقطة شرطة قلوصنا بسمالوط، تحفظت على العمدة مساء أمس الإثنين، للتحقق ن هويته، وقال العمدة: إنه أثناء تواجده بصحبه حمارته ونيسة مع عدد من الأهالي، حضر ضابط شرطة بصحبة عدد من أفراد الأمن، وتم التحفظ عليه داخل نقطة الشرطة للتأكد من شخصيته وحقيقة ما يقوم به.

وأشاد العمدة بحسن معاملة ضباط الشرطة، وقال: تم التحفظ عليا علشان مش معايا تصريح، وتم الإفراج عني بعد التعرف على حقيقة الدور الذي أقوم به.

وبهاء العمدة.. شاب الثلاثيني من أبناء محافظة سوهاج، والذي قرر أن يخوض رحلة تمتد من الجيزة حتى أسوان؛ مستخدما الحمار، للتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة في كل مركز وقرية.

ويقول بهاء العمدة، أطلقت على الحمارة اسم ونيسة، لأنها تؤنسني في رحلتي، ويقول لمن يوجهون له انتقادات بسبب السير بحمارة كل هذه المسافة الطويلة، أنني أراعي عدم إجهادها بل ورعايتها على الوجه الأكمل، لذا فقد وضعت منذ بداية الرحلة نظاما خاصا بأن أسير في النهار وأتوقف في الليل، وأقطع يوميا حوالي من 25 إلى 30 كيلو فقط من أجل التخفيف عن الحمارة، مضيفا: «ما لا يعرفه من هاجموني أن الحمار كان قديما يستخدم في السفر والتنقل وأنا أراعي عدم إجهادها في الرحلة، وونيسة في عنيا».

كانت محافظة المنيا، أحد محطات رحلته، والذي حرص أن يتفاعل مع أهلها، حيث انطلق في يوم 6 من شهر فبراير الجاري من محافظة الجيزة حتى وصل إلى مدينة مطاي في شمال المنيا، إذ استضافة أهالي عزبة لطف الله للراحة والمبيت.

ويحرص بهاء العمدة على عمل بث مباشر بين الحين والأخر لتوثيق لقاءاته مع الأهالي وهم يتحدثون عن العادات والتقاليد في القرى.

بهاء وحمارته ونيسه في رحلة من الجيزة لأسوان

بهاء وحمارته ونيسه في رحلة من الجيزة لأسوان