شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اهتمام كبير لبناء شخصية الطالب الجامعى وإعداده للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات المؤتمر الطلابي تحت عنوان (بناء القدرات الريادية لطلاب الجامعات المصرية)، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري.

وأوضح التقرير أن المؤتمر جاء تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى لبناء شخصية الطالب الجامعي وإعداده للقيادة.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى تنمية وتدريب الطلاب للوصول إلى أقصى قدراتهم على المستوى الشخصي والمهني، وعرض الأفكار المبتكرة وتقديم النصائح الفنية للطلاب التي ستعمل على إعداد قائد على المستوي الشخصي والعام.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الهامة، منها: مواجهة التحديات وتطوير قدرات الفريق، وإدارة الذات وتطوير الصفات الشخصية، وإدارة الوقت، ومهارات التواصل، وأهمية المبادئ الأخلاقية في القيادة، وبناء القدرات الريادية وكيفية استغلال الفرص وتنميتها، وريادة الأعمال لإعداد شباب واعد، وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار.

وشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي الاتحادات الطلابية من عدد من الجامعات الحكومية والخاصة.