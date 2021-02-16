شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية": أسئلة الامتحانات موحدة وفى ورقة منفصلة عن كراسة الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ صالح عباس،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الاسئلة ستكون فى ورقة خاصة والاجابة فى كراسة الاجابة العادية وسيكون موحد ، وفترة زمنية واحدة ،فلن يقل عن ساعتين ولن يزيد عن ثلاث ساعات ، لافتا الي نشر نماذج استرشادية يوم الخميس القادم عبر بوابة الازهر الالكترونية.

وأضاف خلال لقاء على صفحة الازهر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021، أنه أعلن أمس ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني وهى:

1) يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2) إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3) يُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.

4) توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.