موجز أخبار مصر.. درجة الحرارة غدا فى القاهرة 6.. وسانت كاترين 2 تحت الصفر

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفته النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية ، عن انخفاض حاد آخر فى درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تساقط حبات البرد على أغلب الأنحاء.

وكشفت بيان درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية على وصول درجات الحرارة الصغرى فى مدينة سانت كاترين لليوم الثانى لـ 2 درجة تحت الصفر .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

درجة الحرارة غدا فى القاهرة 6.. وسانت كاترين 2 تحت الصفر

كشفت النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية ، عن انخفاض حاد آخر فى درجات الحرارة غدا الأربعاء على كافة الأنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من تساقط حبات البرد على أغلب الأنحاء.

وكشفت بيان درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية على وصول درجات الحرارة الصغرى فى مدينة سانت كاترين لليوم الثانى لـ 2 درجة تحت الصفر .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 12 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 13 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة.

"الأزهر" يلغى منهج يناير .. ويؤكد: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بأن تكون الأسئلة كلها فى مستوى الطالب المتوسط، وانه سيكون هناك نماذج استرشادية سيتم الإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأضاف عباس، خلال لقاء على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021، أن الطلاب لن يتم اختبارهم فى منهج شهر يناير كما أعلن من قبل، أما ما يخص منهج الشهادة الثانوية سيكون كاملا دون حذف.

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن أمس الإثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسى 2020 / 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المواد التى لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي

عاصفة رملية تغطى سماء جنوب سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

تعرضت محافظة جنوب سيناء منذ قليل لعاصفة رملية خفيفة اليوم، الثلاثاء، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، إذ شهدت مدينة طور سيناء عاصفة ورياح متوسطة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إن مدن المحافظة تشهد هبوب رياح متوسطة محملة برمال خفيفة ولم تؤثر على حركة المرور، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والرئيسية مفتوحة أمام حركة المرور فضلا عن أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي في كافة الموانئ البحرية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق الدولية السريعة مواجهة أية تداعيات سلبية لسوء الأحوال الجوية والحد من سرعة السيارات لتجنب حوادث السير.

وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيولونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية ورفع مخلفات الرمال من الطرق أولًا بأول وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بالتداعيات.

مد فترة تلقى طلبات المرحلة الثانية لتعويضات متضررى النوبة حتى 3 مارس

قرر المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة، مد الفترة المقررة لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض من أهالى النوبة لتنتهى فى 3/3/2021.

يأتى قرار الوزير بالمد نظرا للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقى طلبات تحديد الرغبة المنتشرة فى محافظة أسوان، وأيضًا استجابة للطلبات التى تلقتها اللجنة بمد فترة تلقى طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.

الأزهر: إلغاء الامتحانات الشفوية لكل المراحل ولم نحدد موعد امتحان الثانوية

قال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر وجه بتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وتم اتخاذ قرار بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية على ثلاثة أيام، نظرا لأن عدد المواد 16 مادة وهو ما يصعب معه أن تعقد الامتحانات لطلاب الإعدادية فى ترم واحد.

وأضاف خلال لقاء على صفحة الأزهر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإعلان عن تفاصيل وجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021، أن الشهادة الثانوية لم يتم تحديد موعد الاختبارات الخاصة بها حتى الآن.

من جانبه قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تقرر عدم عقد امتحانات شفوية فى القرآن والحديث إلى أن تزول الجائحة.





النائب العام يأمر بالتحقيق فى نشر موقع أخبارا عن واقعة فتاة فندق فيرمونت

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكترونى أخبارًا حول تحقيقات النيابة العامة في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي)، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية وفي الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فيها والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، بما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات للنيابة العامة، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر على حُسن سير العدالة؛ فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وتُشير النيابة العامة إلى التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حُسن سير التحقيقات؛ وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة على تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.





وزيرة التخطيط: كل 13 ثانية يولد طفل جديد..و2.3 مليون زيادة فى 2020

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تحديات التنمية في ظل الزيادة السكانية، زيادة سريعة ومضطردة في عدد السكان، مبينة أن عدد السكان زاد بمعدل 2.300 مليون في العام الماضى، بنحو 270 مولود في الساعة، أي كل 13 ثانية مولود جديد، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تطور متوسط معدل الإنجاب بمعدل طفل لكل سيدة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بالرغم من الجهود التي بذلت في مصر إلا أننا ننخفض ونعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأشارت هالة السعيد، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ أجندة 2030 ضمن مبادرة التنمية المستدامة، موضحة أن رؤية الدولة 2030 تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج، وصولا إلى تحقيق مستهدفات التنمية.، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تحقيق التنمية المستدامة.