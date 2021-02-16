شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، امس لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية، مضيفا: هناك عدة وزارات عملت على وضع هذه الاشتراطات، وبتعاون مع نقابة المهندسين، وأصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن، وكان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : نرحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر، وتيسر على المواطنين؛ فهدفنا جميعاً هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.