شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما مناسبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى:
وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة المخابز وضخ السلع خلال التقلبات الجوية
وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه
وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما يناسب الوضع الحالى
وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات
وزيرة التخطيط: كل 13 ثانية يولد طفل جديد..و2.3 مليون زيادة فى 2020
هالة زايد: 2 مليون نسمة زيادة سكانية كل عام تكلفنا 54.5 مليار جنيه سنويا
وزير التموين: إنشاء مصنعين لحوم بجنوب الوادى والقاهرة بالتعاون مع السودان
التعليم العالى تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام بجائزة 150 ألف دولار
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن للابتهالات وتلاوة القرآن
وزير التنمية المحلية: انتشار قيادات المحليات فى الشوارع لسرعة شفط مياه الأمطار
الرى تعلن إحالة 16 ألف و 239 محضر تعدى على الترع للنيابة
وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة مجالات التعاون بين البلدين
وزير النقل يحضر اختبارات المهندسين الجدد بالمترو ويوجه بتنظيم تدريب مكثف لهم.. صور
وزيرة الهجرة بعد إطلاق مبادرة "مصرية بـ100 رجل": المجتمع المدنى شريك فى نجاحاتنا
الزراعة تصدر توصياتها للنحالين خلال موجة الطقس غير المستقرة.. تعرف عليها
الرى تعلن إنهاء تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى