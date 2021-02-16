شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما مناسبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى:

وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة المخابز وضخ السلع خلال التقلبات الجوية

وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما يناسب الوضع الحالى

وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات

وزيرة التخطيط: كل 13 ثانية يولد طفل جديد..و2.3 مليون زيادة فى 2020 هالة زايد: 2 مليون نسمة زيادة سكانية كل عام تكلفنا 54.5 مليار جنيه سنويا وزير التموين: إنشاء مصنعين لحوم بجنوب الوادى والقاهرة بالتعاون مع السودان

التعليم العالى تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام بجائزة 150 ألف دولار